Trapani, Repesa: "Notae? Non sono soddisfatto. 2° posto è storico"

A margine dell'88-68 con cui Trapani ha superato Sassari, tra i microfoni di DAZN e la sala stampa del PalaShark, ecco le impressioni del coach dei siciliani, Jasmin Repesa: "Con la difesa nel secondo tempo abbiamo vinto la partita, la nostra forza è stata là. Nel primo tempo abbiamo pasticciato troppo, palle perse, contropiedi sbagliati, palleggi e pochi passaggi. Non mi è piaciuto niente, abbiamo chiuso a +6 ma onestamente senza giocare bene. Alla fine abbiamo capito che questa partita si doveva vincere in difesa. Abbiamo messo più aggressività ed è cambiata la partita. 2° posto? Risultato storico, assolutamente. Complimenti al popolo, al presidente, alla dirigenza, allo staff: è un risultato stratosferico. JD Notae? Non sono soddisfatto. Deve giocare per la squadra, deve muovere la palla e deve difendere molto meglio. Nessuno in Italia fino adesso ha avuto credito come lo ha avuto lui. Deve voltare pagina o dobbiamo fare qualcosa".