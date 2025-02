Basket: impresa di Trento! Batte Milano e conquista la prima Coppa Italia della sua storia

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO- DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 63-79

Impresa di Trento, che vince il suo primo trofeo e la prima Coppa Italia della sua storia piegando Milano in finale 79-63. Pronti via e la Dolomiti apre subito un parziale di 9-0 grazie a Ellis e Ford, con Messina che deve correre ai ripari e inserire Mirotic. L’Olimpia ricuce il divario velocemente, arrivando alla prima pausa breve sul -1 (15-14). L’Armani sceglie un quintetto piccolo per provare ad attaccare dal perimetro, ma le percentuali non si alzano. Galbiati tiene invece in quintetto Niang, Zukauskas e Mawugbe, e la scelta paga: Ford è eccezionale in attacco, con i trentini che chiudono all’intervallo sul +7 (38-31). Dopo la pausa lunga gli uomini di Messina riescono a mandare subito gli avversari ad esaurire il bonus dei falli. L’Aquila non si lascia abbattere, difende con grande intensità e punisce in avanti con le triple di Zukauskas e i canestri di Lamb: a seicento secondi dalla fine Trento conduce con due cifre di vantaggio, sul 59-48. Nell’ultimo quarto sale in cattedra Ellis: un assist geniale per Mawugbe e una tripla pesante in rapida successione per scappare via sul +17. L’EA7 prova a rientrare con le ultime energie, ma la Dolomiti gestisce e porta a casa il titolo. Ford MVP del torneo, protagonista assoluto con i suoi 23 punti totali per far vincere all’Aquila la prima Coppa Italia della sua storia.