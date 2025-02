Alle Final Eight è nata una stella: Quinn Ellis è pronto per il salto

12 punti (5/8 da 2, 0/3 da 3, 2/2 ai liberi), 5 rimbalzi e 14 assist, 3 palle recuperate e solamente 2 perse, +12 di plus/minus in 34' nei quarti di finale con Reggio Emilia; 11 punti (5/10 da 2, 0/1 da 3, 1/2 ai liberi), 10 rimbalzi, 8 assist, sole 3 palle perse, +14 di plus/minus in 30' nella semifinale con Trieste; 14 punti (5/7 da 2, 1/3 da 3, 1/1 ai liberi), 4 rimbalzi e 2 assist, +7 di plus/minus in 28' nell'atto conclusivo con l'Olimpia Milano. Cifre con una costanza da veterano consumato, prodotte da chi si trovava per la prima volta a competere in queste condizioni - il quarto di finale della Coppa Italia 2024 era stato saltato per infortunio. Pochi dubbi su chi riconoscere come l'MVP della competizione (il compagno Jordan Ford, grazie a 23 punti, lo è stato solamente della finale), premiando il ruolo di guida di Ellis in entrambe le metà campo per i meccanismi di Trento.