Nba, spettacolo James-Doncic: i Lakers tornano a vincere

Vittorie per i Boston Celtics e gli Oklahoma City ma anche per i Los Angeles Lakers nella partite del sabato in Nba. A Memphis, LeBron James e Luka Doncic hanno regalato spettacolo, vedi un assist no look dello sloveno per una schiacciata del compagno, per superare i Grizzlies 134 a 127, rovinando il debutto dell'allenatore ad interim della squadra di casa, Tuomas Iisalo, in carica solo da venerdì dopo l'improvviso licenziamento del coach Taylor Jenkins. Reaves ha segnato 31 punti e distribuito otto assist per Los Angeles, che dopo la sconfitta subita nell'ultima partita è stata costretta a una rimonta, cui hanno contribuito Doncic (29 punti, 8 rimbalzi e 9 assist) e James (25 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. A San Antonio, Jayson Tatum ha segnato 29 punti con 10 rimbalzi e otto assist per l'ottava vittoria consecutiva dei Celtics, 121-111 sugli Spurs. Tatum, tornato dopo aver saltato una partita per una distorsione alla caviglia sinistra, è stato uno dei sette giocatori di Boston ad andare in doppia cifra.