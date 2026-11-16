Volley: Serie A1 donne, Egonu Mvp del mese di ottobre

16 Nov 2026 - 16:26
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La prima MVP Of The Month FIAT della stagione 2026-27 della LVF A1 Fineco è Paola Egonu. La capitana della Numia Vero Volley Milano è stata protagonista di un ottobre da sogno, realizzando 116 punti (41% di efficienza) con 4 ace e 11 muri e conquistando due premi MVP nelle partite contro Firenze e Bergamo. Superata la concorrenza di Maja Aleksic della Savino Del Bene Scandicci, di Alessia Bolzonetti della Megabox Ond. Savio Vallefoglia e di Safa Allaoui della ChorusLife Bergamo. Più in generale, la classe '98 nativa di Cittadella è stata fondamentale per l'inizio di stagione travolgente della formazione meneghina, ancora imbattuta e a punteggio pieno dopo nove giornate. Ad oggi, 16 novembre, Paola Egonu è anche la top scorer del campionato con 197 punti e punta il record all time come marcatrice della Serie A: solo 21 punti separano l'opposta di Milano e della Nazionale dal superare gli storici 6088 punti di Carmen Turlea.

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