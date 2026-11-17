14 vittorie su 15 partite, questo il rullino di marcia di Napoli tra LBA ed Eurocup. L'ultimo successo è arrivato in campionato contro Trieste, grazie ad una tripla decisiva di Marco Spissu: "In quei momenti non si pensa a niente: solo ad agire. - ha spiegato il numero zero -. Il mio difensore si è leggermente staccato e ho capito che dovevo tirare. Sono situazioni su cui ci alleniamo ogni giorno, ma segnare sotto pressione e davanti ai tifosi non è per niente facile. Però qualche volta succede e sono contentissimo di come è andata. Ora però è già tempo di voltare pagina”.
Si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo il derby con Scafati, in cui Napoli è riuscita ad avere la meglio sull'avversario grazie ad una rimonta incredibile nel finale: "Un bel segnale. Se alla fine gli altri si rivelano migliori siamo pronti a stringere loro la mano - ha commentato Spissu -. Ma fino a quando non suona la sirena, noi siamo sul pezzo e non molliamo. In questo periodo abbiamo qualche problema di infortuni e stiamo ancora cercando la quadra per esprimere tutto il potenziale: anche per questo le vittorie in rimonta aiutano.
"Obiettivi? Il primo è quello di qualificarci alla Final Eight di Torino e, possibilmente, di farlo il più rapidamente possibile. A parte questo, però, dobbiamo solo concentrarci di volta in volta sulla partita seguente: tra campionato e coppa giochiamo ogni tre giorni e non possiamo fare altrimenti. Di certo siamo contenti del nostro cammino. In Eurocup la volontà è quella di qualificarci alla seconda fase tra le prime due del girone, perché il fattore campo è importante. Siamo partiti molto forte, imbattuti al pari dell’Hapoel Gerusalemme e primi nel nostro gruppo. A Bourg sarà dura e poi voleremo direttamente a Trento. Nella pausa faremo qualche bilancio in più"
Spissu per la prima volta in carriera ha trovato in panchina Jasmin Repesa: "Mi trovo benissimo. È un allenatore che esige tantissimo da noi, chiede di dare il 110% sia in partita sia in allenamento e ci tiene sull'attenti anche dopo una vittoria, ma è giusto che sia così. Non avevo mai giocato per lui, l'inizio è stato tosto: abbiamo spinto a fondo in estate, ma la sua esperienza è stata fondamentale".
A parlare è anche Jack White, che si mostra ambizioso per la stagione dei partenopei: "Vogliamo vincere tutto, sia campionato che coppa europea, non vedo motivi per non provarci. La possibilità c'è ma dipende anche molto dal nostro stato di salute, dagli infortuni. È ovvio che senza Markel Brown e Andrej Jakimovski, che oggi sono fuori, il compito è più complicato. Ma come gruppo stiamo sopperendo al meglio possibile alle loro assenze".