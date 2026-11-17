"Obiettivi? Il primo è quello di qualificarci alla Final Eight di Torino e, possibilmente, di farlo il più rapidamente possibile. A parte questo, però, dobbiamo solo concentrarci di volta in volta sulla partita seguente: tra campionato e coppa giochiamo ogni tre giorni e non possiamo fare altrimenti. Di certo siamo contenti del nostro cammino. In Eurocup la volontà è quella di qualificarci alla seconda fase tra le prime due del girone, perché il fattore campo è importante. Siamo partiti molto forte, imbattuti al pari dell’Hapoel Gerusalemme e primi nel nostro gruppo. A Bourg sarà dura e poi voleremo direttamente a Trento. Nella pausa faremo qualche bilancio in più"