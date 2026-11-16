Tennis, Wta Finals: Errani-Paolini si arrendono in finale

Niente da fare per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre si sono arrese nella finale delle WTA Finals sul cemento di Indian Wells alla ceca Katerina Siniakova e all'americana Taylor Towsend (alla seconda finale in carriera), che si sono imposte in un'ora e 16' con il punteggio di 6-4, 6-3. Errani-Paolini avevano guadagnato lo storico posto per l'ultimo atto del torneo battendo la cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic. Per Siniakova si tratta del secondo trionfo alle Finals, primo sigillo per Townsend. "Anche se abbiamo perso la finale, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto", il messaggio di Jasmine Paolini. "Giocare con te, Sara, è pazzesco. Oggi abbiamo dato il nostro meglio, è particolare venire qui in un periodo diverso rispetto a quello in cui siamo abituate per il torneo di Indian Wells". "Grazie a Jasmine, negli ultimi due mesi abbiamo giocato tanto, abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci. Grazie a tutto il nostro team e all'organizzazione, è stata una bella settimana" ha aggiunto Errani.