Tennis, Wta Finals: Errani-Paolini si arrendono in finale

16 Nov 2026 - 09:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Niente da fare per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre si sono arrese nella finale delle WTA Finals sul cemento di Indian Wells alla ceca Katerina Siniakova e all'americana Taylor Towsend (alla seconda finale in carriera), che si sono imposte in un'ora e 16' con il punteggio di 6-4, 6-3. Errani-Paolini avevano guadagnato lo storico posto per l'ultimo atto del torneo battendo la cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic. Per Siniakova si tratta del secondo trionfo alle Finals, primo sigillo per Townsend. "Anche se abbiamo perso la finale, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto", il messaggio di Jasmine Paolini. "Giocare con te, Sara, è pazzesco. Oggi abbiamo dato il nostro meglio, è particolare venire qui in un periodo diverso rispetto a quello in cui siamo abituate per il torneo di Indian Wells". "Grazie a Jasmine, negli ultimi due mesi abbiamo giocato tanto, abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci. Grazie a tutto il nostro team e all'organizzazione, è stata una bella settimana" ha aggiunto Errani.

Ultimi video

01:11
Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

01:47
RULLO SRV GIORNATA VOLLEY 15/11 SRV

Conegliano e Milano a punteggio pieno prima dello scontro diretto

03:54
DICH LARISSA IAPICHINO 14/11 DICH

Anche Larissa Iapichino alle Finals

00:33
L'evento più atteso: Clemente Russo sta tornando

L'evento più atteso: Clemente Russo sta tornando

02:36
MEDIA DAY SHELTON 13/11

Shelton: "Io come Sampras? Sarebbe bello"

00:28
DICH TIAFOE PER SITO

Tiafoe: "Perché sono qui? Per vincere"

00:27
DICH FILS PER SITO ok

Fils: "Spero di superare il girone"

02:28

Zverev alle Atp Finals da numero 1: "Me la voglio godere. Sarei felice di incontrare Cobolli"

03:02

Il favorito Alcaraz: "Mi mancano le battaglie con Sinner. Spero che questa sia la volta buona"

01:14
MCH FRITZ-MUSETTI A STOCCOLMA MCH

Musetti fuori in semifinale all'Atp Stoccolma, Fritz vince in due set

01:15
Clemente Russo-ElMaghraby: faccia a faccia di fuoco

Clemente Russo-ElMaghraby: faccia a faccia di fuoco

01:39
Clemente Russo, il ritorno: sette giorni ed è battaglia

Clemente Russo, il ritorno: sette giorni ed è battaglia

01:39
Clemente Russo, il ritorno: 8 giorni allo show

Clemente Russo, il ritorno: 8 giorni allo show

02:30
13 SRV RICORDO TONI CAPUOZZO 13/11 DEF

Ciao Toni: Sportmediaset saluta Toni Capuozzo

01:26
18 MCH ALCARAZ GUARDA GINOCCHIO ALLENAMENTO COBOLLI 13/11 MCH

Alcaraz guarda il ginocchio fasciato: precauzione o allarme?

01:11
Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

I più visti di Altri Sport

Zverev alle Atp Finals da numero 1: "Me la voglio godere. Sarei felice di incontrare Cobolli"

18 MCH ALCARAZ GUARDA GINOCCHIO ALLENAMENTO COBOLLI 13/11 MCH

Alcaraz guarda il ginocchio fasciato: precauzione o allarme?

Il favorito Alcaraz: "Mi mancano le battaglie con Sinner. Spero che questa sia la volta buona"

MEDIA DAY SHELTON 13/11

Shelton: "Io come Sampras? Sarebbe bello"

DICH TIAFOE PER SITO

Tiafoe: "Perché sono qui? Per vincere"

MCH FRITZ-MUSETTI A STOCCOLMA MCH

Musetti fuori in semifinale all'Atp Stoccolma, Fritz vince in due set

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:11
Sci: 3Tre Madonna di Campiglio in tour a Londra e Milano
10:09
Special Rally Circuit by Vedovati Corse, a Monza Zanazio-Brusa conquistano il terzo successo consecutivo
09:27
Nba: Knicks corsari a Toronto, vincono i Lakers con super Doncic
09:25
Tennis, Wta Finals: Errani-Paolini si arrendono in finale
23:14
Wta Finals, Andreeva come Serena Williams: la 19enne trionfa al debutto, Svitolina sconfitta in finale