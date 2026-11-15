Wta Finals, Andreeva come Serena Williams: la 19enne trionfa al debutto, Svitolina sconfitta in finale

15 Nov 2026 - 23:14
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Mirra Andreeva, 19 anni e numero 3 del mondo, trionfa alle Wta Finals di Indian Wells battendo in finale, e per la seconda volta in settimana, l'ucraina Elina Svitolina per 7-5, 6-3. E' questo l'esito di una settimana trionfale per la russa che aveva iniziato il torneo battendo proprio la Svitolina, ma che poi aveva legittimano l'eccelso stato di forma lasciando ancora 4 game a Aryna Sabalenka, 3 game alla riserva Diana Shnaider e 7 game in semifinale a Jessica Pegula. Andreeva è la terza tennista della storia a vincere le Wta Finals al debutto senza perdere set dopo Chris Evert nel 1972 e Serena Williams nel 2001.

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