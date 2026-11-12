Eurolega, Banchi inizia male all’Olimpia: al Forum passa anche lo Zalgiris

Nel quarto periodo lo Zalgiris gestisce, e quando l’Olimpia prova a riavvicinarsi viene ricacciata indietro per due volte a -13 dalle triple del veterano Ulanovas. Brown con l’inchiodata a una mano su assist di Valanciunas e poi con la tripla firma il +17 che sembra chiudere i giochi. Coach Tomas Masiulis toglie Valanciunas a 5’49’’, forse troppo presto, e Milano ha un fremito d’orgoglio grazie a Bolmaro. Incredibilmente a 1’18’’ dalla fine l’Olimpia si ritrova a -6 e con la palla in mano: fallo in attacco fischiato a Guduric. Poi tripla di Bolmaro per il -3 e palla persa Zalgiris: a 1.3 secondi dalla fine c’è ancora un tiro. Lo prende Ricci: palla sul ferro e sconfitta Olimpia.