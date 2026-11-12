Eurolega, Banchi inizia male all’Olimpia: al Forum passa anche lo Zalgiris

Nemmeno il cambio in panchina dà la scossa all’Olimpia Milano. La seconda avventura di Luca Banchi, tornato dopo undici anni al posto dell’esonerato Peppe Poeta, inizia con una sconfitta, la decima su 11 gare di Eurolega per Ricci e compagni. Incredibile il finale: sotto di 17 a meno di 6 minuti dalla fine, l’Olimpia ha la palla del pareggio con la tripla di Ricci che finisce sul ferro. Lo Zalgiris vince 83-86 e ottiene la quinta vittoria consecutiva. Prestazione super dell’ex NBA Valanciunas con doppia-doppia da 17 punti e 20 rimbalzi.
LA PARTITA
Il primo quintetto di Banchi è composto da Thompson, Hall, Guduric, Peters e Wright. Tra gli spalti del Forum visibile rappresentanza di pubblico lituano con maglie, sciarpe e parrucche verdi. L’Olimpia parte forte nel primo quarto: 7-2 con la prima tripla di serata di Hall, poi altre quattro bombe (tre di Guduric nei primi sei minuti e Mathews) portano al +7 a un minuto dalla prima sirena. Che arriva con il parziale di 25-18 Olimpia grazie ad RJ Cole. Il Forum applaude.
Nel secondo quarto, però, lo Zalgiris cambia marcia. Soprattutto da tre punti: Sleva e tre volte Grigonis trafiggono la retina di Milano dalla lunga distanza, dopo 14’ i lituani trovano il primo vantaggio sul 31-32. L’Olimpia non segna più, lo Zalgiris tocca il +7 e i cori dei tifosi ospiti riempiono il Forum. Reazione Olimpia con Diop che segna 6 punti e porta energia in difesa, il sottomano di Thompson vale il -1 ma poi lo Zalgiris chiude la frazione avanti di 4 sul 41-45 grazie all’ultimo canestro di Edwards.
Nel terzo parziale nuovo avvio super di Guduric, che con due triple firma la parità sul 47 pari. Ma è una fiammata a cui segue la secchiata glaciale dello Zalgiris: parziale di 0-11 (Grigonis, Tubelis ed Edwards sugli scudi), Banchi ferma la partita sul 47-58. Peters ci prova con la tripla del 50-58, ma Valanciunas, dominatore silenzioso con la sua tecnica ed esperienza, guida i suoi sui due lati del campo. All’ultimo mini-riposo è +11 Zalgiris sul 52-63.
Nel quarto periodo lo Zalgiris gestisce, e quando l’Olimpia prova a riavvicinarsi viene ricacciata indietro per due volte a -13 dalle triple del veterano Ulanovas. Brown con l’inchiodata a una mano su assist di Valanciunas e poi con la tripla firma il +17 che sembra chiudere i giochi. Coach Tomas Masiulis toglie Valanciunas a 5’49’’, forse troppo presto, e Milano ha un fremito d’orgoglio grazie a Bolmaro. Incredibilmente a 1’18’’ dalla fine l’Olimpia si ritrova a -6 e con la palla in mano: fallo in attacco fischiato a Guduric. Poi tripla di Bolmaro per il -3 e palla persa Zalgiris: a 1.3 secondi dalla fine c’è ancora un tiro. Lo prende Ricci: palla sul ferro e sconfitta Olimpia.