Eurolega: c'è Bologna-Milano, le speranze dell'Olimpia sono appese a un filo

Vincere il derby d'Italia contro la Virtus Segafredo Bologna - già non semplice di per sé, nonostante i precedenti stagionali dicano 3 a 2 per l'Olimpia - e sperare in un passo falso delle squadre davanti in classifica per tentare di avvicinarsi alla zona play-in: l'EA7 Emporio Armani Milano non può fare altro dopo aver fallito i due fondamentali test di settimana scorsa contro Real Madrid e Barcellona per continuare il suo percorso in Eurolega. Le speranze restano comunque ridotte al lumicino dato che anche due successi negli ultimi scontri rimasti di questa regular season potrebbero non bastare senza una frenata delle squadre davanti (Paris, Stella Rossa, Barcellona, Real Madrid). Per la Virtus, che è tornata alla vittoria contro l'ALBA Berlino dopo un lungo filotto di sconfitte, c'è la voglia di giocare senza pensieri e provare a fare un dispetto a un'eterna rivale, certificando l'addio dell'Olimpia alla post-season europea. Palla a due alle 20:30 alla Segafredo Arena.