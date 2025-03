Virtus, Ivanovic: "Abbiamo perso fiducia"

Nella conferenza stampa post partita a Trieste, Dusko Ivanovic (coach Virtus Segafredo Bologna) ha commentato così l'85-78 incassato dai bianconeri: "Complimenti a Trieste che ha giocato una buona partita, soprattutto negli ultimi minuti. Abbiamo giocato bene in difesa, controllato la gara, trovato vantaggi ma in quei momenti abbiamo perso fiducia, sbagliato qualche tiro semplice. Trieste li ha segnati, questa è la grande differenza. Sapevamo di avere tanti vantaggi con il post di Shengelia e Clyburn, credo ci siamo riusciti perché abbiamo avuto tanti tiri aperti ma non li abbiamo segnati. Penso sia un discorso di fiducia, che è mancata. A volte capita"