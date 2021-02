Basket, Serie A: Milano si sbarazza della Fortitudo e consolida la vetta

BASKET

Il pomeriggio della 20esima giornata della Serie A di basket vede la capolista Milano rispondere alle inseguitrici e conservare 6 punti di vantaggio sul secondo posto occupato da Brindisi, Sassari e Virtus Bologna (che hanno vinto tutte ieri): Fortitudo stesa al Forum con un netto 98-72. L’Olimpia domina con un super Punter, specialmente nel primo tempo. Ritorna al successo anche Cremona, che piega Trento 95-87. foto olimpia milano

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO-FORTITUDO LAVORO PIÙ BOLOGNA 98-72

L’Olimpia Milano domina in lungo e in largo un match mai in discussione e travolge la Fortitudo Bologna. Già il primo tempo è decisamente a senso unico, con la squadra di Ettore Messina che chiude avanti di 26 punti (59-33), surclassando gli avversari con un 12/15 da 3 e un Kevin Punter in formato super da 22 punti (saranno 25 a fine match). L’Armani parte fortissima con un parziale di 10-0 guidata proprio da Punter. La schiacciata di Hunt sblocca la situazione per la Effe, che però non fa altro che sprofondare sempre di più col passare dei minuti: le triple di Rodriguez e di Punter valgono il 20-4. Rodriguez va a bersaglio; altra bomba di Punter (25-6). Il primo quarto termina con un eloquente 30-11. Nel secondo periodo la tripla di Micov determina il 7 su 7 dall’arco dell’Olimpia. Un gioco da quattro punti di Punter consente ai meneghini di portarsi sul 46-26. Poco prima dell’intervallo lungo, la pietra tombale è piazzata dalla lunga distanza da un Punter on fire, con Roll e Biligha che entrano a referto. Nel terzo periodo la Fortitudo piazza un parziale di 10-2 e costringe Messina ad un time-out “motivazionale”, dal quale Milano ne esce rivitalizzata e nuovamente concentrata. Le due squadre si affacciano dunque all’ultimo quarto sull’82-54, rendendo i dieci minuti finali un lungo garbage time. Milano controlla con facilità e porta a casa i due punti, preservando anche molti titolari in vista della doppia sfida di Eurolega.

VANOLI BASKET CREMONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 95-87

Dopo cinque sconfitte consecutive, Cremona ritorna alla vittoria superando Trento 95-87. La Vanoli, trascinata da un ottimo Mian, prende subito il controllo del gioco e arriva a toccare anche la doppia cifra di vantaggio con la schiacciata di Lee. Browne riesce ad accorciare le distanze e nel finale del primo periodo i padroni di casa conducono per 27-22. Sanders sale in cattedra in avvio di secondo periodo con i canestri dalla lunga distanza e gli ospiti operano il sorpasso; poco prima dell’intervallo lungo, però, Lee inchioda tre schiacciate consecutive e riporta avanti Cremona sul 46-43. Nella ripresa i lombardi premono sull’acceleratore e compiono il passo decisivo per il successo: prima un break di 7-0 sul punteggio di 53 pari e poi un parziale di 12-2 nel finale di periodo regalano a Cremona il +15 a 10’ dal termine (74-59). Trento piazza un parziale di 0-9 all’inizio dell’ultimo periodo fino a raggiungere il -6, ma non riesce ad avvicinarsi oltre. La squadra allenata da Galbiati stacca l’Aquila in classifica, salendo a 14 punti e lasciando a 12 i trentini.