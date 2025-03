Milano aggrappata a Mirotic: col Barça serve l'orgoglio dell'ex

Il terzo quarto di una gara di Eurolega dell'EA7 Emporio Armani Milano è il regno dei veterani di coach Messina. A Parigi era stata la volta di Fabien Causeur, autore di 15 punti in poco più di 8', unica ragione per cui l'Olimpia si era illusa di rientrare in partita all'Adidas Arena. In casa del Real Madrid, il protagonista non è stato il francese, pur accolto dall'ovazione del pubblico madridista, giusto omaggio per le 7 stagioni vissute coi Blancos.