Fabien Causeur, Milano non può fare a meno di te

Real Madrid nella capitale spagnola (martedì 25, ore 20.45), Barcellona all'Unipol Forum (giovedì 27, ore 20.30): niente di più stimolante per Causeur, uno che ha vissuto 4 stagioni nei Paesi Baschi (Baskonia, 2012-16) e 7 a Madrid (2017-24). Una partita da ex, con più "aria di casa" che mai e un dente possibilmente avvelenato ("Alla fine è stata più una decisione del Real Madrid che altro. Per me è stata una grande delusione andarmene l'estate scorsa. Era chiaramente straziante. È come quando sei innamorato di qualcuno che poi non vuole più stare con te", le sue parole nelle scorse settimane), e la riedizione di quello che è stato uno dei derby per oltre un decennio. La speranza è che, come a Brescia, coach Messina possa permettersi di tenere a riposo Fabien anche contro Trento, nella rivincita della finale di Coppa Italia - il francese era ancora fermo per pubalgia, a Torino. Perché è in Eurolega che Milano non può fare a meno di Fabien Causeur.