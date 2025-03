Milano, Messina: "La differenza canestri potrebbe essere importante"

Il coach dell'EA7 ha analizzato la sconfitta di Eurolega sul parquet del Real Madrid e fatto il punto della situazione per l'obiettivo play-in. "Il nostro primo quarto ha influenzato tutta la partita. Abbiamo avuto buoni momenti all’inizio del terzo periodo, anche per tratti abbastanza lunghi. Dopo alcune rotazioni siamo andati ancora sotto, ma la seconda unità ci ha permesso di rientrare e contenere la differenza punti, che potrebbe essere ancora importante. Ci concentreremo sulla prossima partita, ma ci aspettiamo una partenza nettamente migliore in termini di personalità, coraggio, fisicità. Sono aspetti che non puoi concedere a questo livello".