Messina: "Final 4 di Eurolega? Milano continuerà a provarci"

Uno standard nelle serate d'Europa, quello fissato da Dan Peterson come capo allenatore dell'Olimpia (Coppa Korac 1984/85 e Coppa dei Campioni 1986/87), assai ambizioso da raggiungere. "Lo so, non è facile. Siam tornati dalla Final Four 4 anni fa, dopo tantissime stagioni (29, la penultima nel 1992). Adesso l'importante sarebbe riuscire a riprendere i Playoff: abbiamo bisogno noi di fare il meglio possibile, e anche un pizzico di fortuna, che ultimamente non abbiamo avuto molto, perdendo anche giocatori importanti. Però questo è il grande obiettivo della società, del signor Armani, del signor Leo (Dell'Orco): sicuramente questo club continuerà a provarci finché non riuscirà a tornare alla Final Four. Poi alla Final Four può accadere di tutto. Nel 2021 abbiamo perso per un canestro col Barcellona (quello sbagliato da Punter, quello realizzato da Higgins): magari, avessimo vinto quella partita, ora staremmo parlando di una cosa diversa. Quella è passata: speriamo di avere ora, in questa manifestazione, un futuro importante".