Basket Fisdir, a Carbonia lo scudetto va alla KC21 Libertas Fiorano

La KC21 GS Libertas Fiorano è di nuovo campione d'Italia. Nella finalissima disputata ieri al Palazzetto dello Sport di Carbonia, la squadra guidata da coach Marcello Micheloni ha superato l'Acilia RedFoxes, all'esordio assoluto, per 20-18 dopo un match chiuso all'overtime, conquistando lo scudetto 2026 del Campionato italiano Fisdir di pallacanestro per atlete e atleti con disabilità intellettivo relazionali. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Tore Serra, presidente regionale della Federazione italiana pallacanestro dal 2021, scomparso improvvisamente pochi giorni fa. Ex giocatore del Brill Cagliari in Serie A, fondatore e allenatore del Basket Su Planu, è stato un punto di riferimento per centinaia di giovani. Sul podio, dietro Fiorano e Acilia, l'Atletico Aipd Oristano, unica rappresentante sarda, davanti ad Anthropos Civitanova Marche, Happy Orange Pavia e Don Orione Sport Ercolano. La coppa è stata consegnata ai campioni dal sindaco Pietro Morittu. Andrea Durante, capitano dell'Acilia, è stato eletto Mvp del torneo. A tutte le squadre è stato donato un piatto in ceramica realizzato da Doriana Usai di Assemini. "Carbonia sarà sempre pronta a riaccogliervi", ha dichiarato Morittu. Ringraziamenti agli organizzatori anche dalla consigliera federale Fisdir Carmen Mura: "Un applauso agli atleti e alle società, ma soprattutto alle famiglie che affrontano mille sacrifici per consentire ai propri figli di praticare questa disciplina". La manifestazione, che si è svolta dal 13 al 15 novembre con sei squadre, è stata organizzata dall'Asd Emmegiemme Sport di Carbonia con la supervisione tecnica della Fisdir.