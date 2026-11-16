Basket Fisdir, a Carbonia lo scudetto va alla KC21 Libertas Fiorano

16 Nov 2026 - 12:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La KC21 GS Libertas Fiorano è di nuovo campione d'Italia. Nella finalissima disputata ieri al Palazzetto dello Sport di Carbonia, la squadra guidata da coach Marcello Micheloni ha superato l'Acilia RedFoxes, all'esordio assoluto, per 20-18 dopo un match chiuso all'overtime, conquistando lo scudetto 2026 del Campionato italiano Fisdir di pallacanestro per atlete e atleti con disabilità intellettivo relazionali. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Tore Serra, presidente regionale della Federazione italiana pallacanestro dal 2021, scomparso improvvisamente pochi giorni fa. Ex giocatore del Brill Cagliari in Serie A, fondatore e allenatore del Basket Su Planu, è stato un punto di riferimento per centinaia di giovani. Sul podio, dietro Fiorano e Acilia, l'Atletico Aipd Oristano, unica rappresentante sarda, davanti ad Anthropos Civitanova Marche, Happy Orange Pavia e Don Orione Sport Ercolano. La coppa è stata consegnata ai campioni dal sindaco Pietro Morittu. Andrea Durante, capitano dell'Acilia, è stato eletto Mvp del torneo. A tutte le squadre è stato donato un piatto in ceramica realizzato da Doriana Usai di Assemini. "Carbonia sarà sempre pronta a riaccogliervi", ha dichiarato Morittu. Ringraziamenti agli organizzatori anche dalla consigliera federale Fisdir Carmen Mura: "Un applauso agli atleti e alle società, ma soprattutto alle famiglie che affrontano mille sacrifici per consentire ai propri figli di praticare questa disciplina". La manifestazione, che si è svolta dal 13 al 15 novembre con sei squadre, è stata organizzata dall'Asd Emmegiemme Sport di Carbonia con la supervisione tecnica della Fisdir.

Ultimi video

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

02:11
Basket: Bologna-Napoli in testa, vince Milano

Basket: Bologna-Napoli in testa, vince Milano

02:03
8a giornata: domani tocca all'Olimpia

8a giornata: domani tocca all'Olimpia

01:22
Olimpia, ecco Banchi: si riparte da lui

Olimpia, ecco Banchi: si riparte da lui

03:51
DICH OTO LUCA BANCHI OLIMPIA DICH

Banchi esclusivo: "Dobbiamo scalare una montagna, ma siamo fiduciosi"

04:57
DICH BANCHI OLIMPIA OTO DICH

Banchi si presenta in Olimpia: "Vogliamo riportare l'entusiasmo al Forum"

01:59
L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

01:28
Colpo Virtus

Colpo Virtus

01:29
Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

01:32
Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

01:15
Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

00:20
MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

01:33
Ripartito il campionato

Ripartito il campionato

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

00:39
IDCH NICOLO' MELLI ITALBASKET DICH

Melli: "Ci stiamo preparando al meglio per Bosnia e Serbia"

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

I più visti di Basket

Milano, il giorno dopo la sconfitta con lo Zalgiris: Wright e Peters rimandati ancora, segnali da Guduric

Napoli vince in rimonta e resta prima, Treviso torna al successo nel segno di Russell e JP Macura

Un campione NBA per Napoli: ufficiale l'ingresso in società di Josh Hart

Eurolega, Bologna crisi senza fine: a Istanbul vince l'Efes 103-91

Colpo di Varese a Reggio Emilia, la BC Roma cade in casa contro Verona

BC Roma, Magro alza la voce: "Bisogna capire per cosa si gioca e cosa si rappresenta"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:38
Tennis, Camila Giorgi conferma il ritorno: l'annuncio ufficiale
13:29
Sci: Vinatzer ci riprova per secondo slalom a Gurgl
13:00
Basket, la Sebastiani Rieti mette in vendita l'intero capitale sociale
12:31
Basket Fisdir, a Carbonia lo scudetto va alla KC21 Libertas Fiorano
11:07
Basket: Nba, LeBron James è terzo All-Time per assist, superato Jason Kidd