Sci: Vinatzer ci riprova per secondo slalom a Gurgl

Dopo le due top ten in gigante e slalom, Alex Vinatzer si prepara per il secondo slalom stagionale in programma a Gurgl domenica 22 novembre. Il 27enne gardenese è sedicesimo nella starting list dei rapid gates, ma data l'assenza di Manuel Feller potrà partire fra i top 15, con un pettorale fra l'8 e, appunto, il 15, un ulteriore passo avanti molto importante ad inizio stagione. La formazione italiana, diramata dal dt Max Carca, sarà la stessa di Levi: quindi, oltre a Vinatzer, ci riproveranno Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera, Matteo Bendotti e Edoardo Saracco. La prima manche è in programma per le 10.30 e la seconda per le 13.30. Il favorito d'obbligo è Lucas Pinheiro Braathen, anche se lo scorso anno la vittoria era andata al francese Paco Rassat, davanti al belga Armand Marchant e al norvegese Atle Lie McGrath. Pinheiro si era piazzato al decimo posto, ma il brasiliano ha mostrato di essere in una forma smagliante in questo inizio di stagione. In casa Italia, lo scorso anno Vinatzer si era piazzato 19/o e Sala 26/o al rientro dal precedente infortunio.