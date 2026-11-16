Basket, la Sebastiani Rieti mette in vendita l'intero capitale sociale

16 Nov 2026 - 13:00
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La Rsr Sebastiani Rieti, attualmente impegnata nel campionato A2 di basket, annuncia con una nota che la proprietà ha assunto "la irrevocabile determinazione di procedere alla cessione dell'intero capitale sociale". A tal fine, secondo quanto riferisce la stessa Sebastiani, la società "ha conferito mandato di assistenza e consulenza legale e strategica, in qualità di advisor generali dell'operazione, all'Avv. Alessandro Brucchietti del Foro di Rieti e a Morbinati & Longo Avvocati S.p.A. di Roma, incaricati di curare, coordinare e gestire ogni fase della procedura di dismissione delle quote, incluse la ricezione e la valutazione delle eventuali manifestazioni di interesse". "Le attuali condizioni ambientali - scrive il presidente, Roberto Pietropaoli -, unite a stringenti ragioni di natura personale, emotiva e di salute, non consentono più di sostenere l'ingente sforzo, economico e umano, richiesto per mantenere una realtà cestistica ai massimi livelli. Da qui la sofferta ma responsabile scelta di farsi da parte, così da favorire l'ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali capaci di raccogliere il testimone, garantire continuità al progetto sportivo e operare in piena sintonia con il territorio e le istituzioni locali". Sino al perfezionamento del passaggio di consegne, la proprietà della Sebastiani basket, fa sapere ancora la stessa società, "continuerà a garantire con la massima puntualità e regolarità l'adempimento di ogni impegno assunto nei confronti di atleti, dirigenti, staff tecnico, procuratori, fornitori, nonché verso la FIP e la Lega, nel solco di quella rigorosa correttezza gestionale che ha sin qui contraddistinto il club, come riconosciuto dell'intero movimento cestistico italiano". "A far data odierna, la proprietà e tutti i tesserati, ad eccezione del coach Andrea Fabrizi, che resterà l'unico punto di riferimento per gli aspetti strettamente tecnici e sportivi, osserveranno il silenzio stampa" conclude la Rsr Sebastiani Rieti.

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