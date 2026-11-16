Tennis, Vavassori: "Chiediamo più rispetto per il doppio"

"Il nostro movimento sta cercando di chiedere rispetto per la disciplina del doppio, è quella la cosa più importante. Quello che non voglio far passare è che ci sia una battaglia col singolare, che sappiamo benissimo sia il prodotto più importante. Stiamo chiedendo solo più rispetto e un pochino più di valorizzazione, che se ne parlasse un pochino di più, che ci fossero anche più articoli". A dirlo, nel punto stampa post partita alle Atp Finals, l'azzurro Andrea Vavassori. "Il doppio esiste nel tennis da sempre e il tennis, così come lo sport in generale, non è solo business, c'è anche la tradizione, c'è una disciplina olimpica, quindi è una cosa che andrebbe valorizzata di più. E lo vediamo dalle piccole cose - osserva -, ad esempio noi siamo col completino in campo e dall'altra parte c'è la serata di gala, ma è giusto che sia così, non voglio mettere a confronto le due cose. Però mi piacerebbe che fosse un pochino più di dedizione, visto che siamo comunque le coppie più forti del mondo, di una specialità che è difficilissima. Io rispetto qualsiasi sport - prosegue - e per arrivare al top bisogna fare tanti sacrifici, avere delle persone dietro che credono in te. E sarebbe anche bello ispirare le nuove generazioni a giocare il doppio perché è una strada di carriera bella come il singolo. Ognuno ha le proprie qualità e dovremmo andare di pari passo".