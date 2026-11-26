Back to Back per Moses Wright, che vince il premio di MVP del round 14 di Eurolega dopo quello ottenuto nel turno precedente. Fondamentale la sua prestazione contro l'Asvel, con 29 punti (13/16 2pt, 3/3 tl), 8 rimbalzi, 3 rubate, 2 assist, 1 stoppata e 4 falli subiti, per un totale di 35 di valutazione.
Dopo Elijah Bryant (round 2-3), Wright è il secondo giocatore di quest'anno a vincere l'MVP in due giornate consecutive. Si tratta del terzo giocatore nella storia di Milano a ottenere tale premio più di una volta in stagione: prima di lui Mike Hall (due volte nel 2008-2009) e Zach Leday (3 volte nel 2024-2025)