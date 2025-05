NBA Europe? No, sarà maxi-Eurolega a 20 squadre

Stella Rossa, Partizan e Virtus Segafredo Bologna dovrebbero essersi accordate, in attesa di annunci ufficiali, per una licenza triennale: a prendersi i 2 slot rimanenti, ecco BC Dubai e Valencia. Gli emiratini di Awudu Abass hanno una struttura da Eurolega e le indiscrezioni di basketmercato (offerte di contratti pluriennali a Musa, Kabengele, Kamenjas) assicurano una solidità economica di tutto rispetto, e stando alle fonti consultate da BasketNews Eurolega dovrebbe essersi assicurata la presenza di Dubai per 5 annate; gli spagnoli possono contare sulla recente esperienza in EL, strutture invidiate dal resto d'Europa e la presenza nel sempre ricco mercato iberico. Anche per Valencia, come per la Virtus Bologna, licenza triennale.