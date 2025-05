Euromercato grandi firme: Mirotic verso il Monaco, TJ Shorts al Panathinaikos

Mirotic è solo uno dei tanti big che stanno per scatenare un mercato stellare in Eurolega. La più grande sorpresa della stagione appena conclusa, il playmaker TJ Shorts, ha raggiunto l'accordo col Panathinaikos (contratto simile per durata e cifre a quello di Mirotic col Monaco) che lo affiancherà all'MVP Kendrick Nunn. Pana che non si fermerà certo all'ex Paris: durante le Final Four ad Abu Dhabi non è passata inosservata la presenza di Jonas Valanciunas sulle tribune dell'Ethiad Arena. E le speculazioni di mercato intorno al 33enne lituano dei Sacramento Kings - che non ha fatto mistero di voler tornare in Europa - non sono mancate, con le due greche pronte a un clamoroso derby di mercato per convincerlo a suon di euro.