Motiejunas: "I club potranno eliminare la finale 3°/4° posto di Eurolega"

Nella conferenza organizzata con tutti i media accreditati alla Final 4 di Abu Dhabi 2025, Paulius Motiejunas (CEO EuroLeague Baketball) si è soffermato sul format che caratterizzerà l'immediato futuro della competizione: "Dal prossimo anno sarà possibile che la finale 3°/4° posto non venga più disputata nel contesto della Final 4, daremo la possibilità ai club di votare se tenerla o meno. Finale di EuroCup a sostituirla? No, le idee principali sono relative alla finale dell'ANGT (quella disputata domani dall'U18 EA7 Emporio Armani Milano) o qualcosa d'altro, magari in connessione con le proposte migliori per gli spettatori".