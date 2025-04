Milano, Messina: "Altro inizio ad handicap, il primo quintetto doveva indirizzare la partita"

Il coach dell'Olimpia ha commentato il brutto ko di Eurolega sul parquet di Bologna, esprimendo tutta la sua amarezza: "Una partita molto difficile per noi. Abbiamo iniziato nuovamente ad handicap, loro sono stati molto aggressivi e fisici. Il primo quarto ha deciso la partita, poi abbiamo perso Shields ed abbiamo solo provato a dare minuti ai giocatori meno impiegati, come Diop e Bortolani. otevamo e dovevamo giocarlo meglio. Questa è la cosa che fa arrabbiare di più. Il primo quintetto doveva indirizzare la partita, poi il resto viene dopo e diventa una scusa. La realtà è che siamo con mezza squadra, ma il primo quarto è stato mediocre come atteggiamento e qualità di gioco. Per Shields un altro infortunio agli adduttori, se va bene sta fuori un mese. In Europa è stata un’annata di alti e bassi. vinte belle partite e buttate vie altre. Non siamo mai riusciti a giocare al completo. Un momento molto bello che ci aveva aperto le porte, però il fatto di dover giocate tanti minuti con LeDay e Mirotic da lunghi atipici non puoi farlo per 40 partite, perché gli altri prendono le contromisure. Dobbiamo vedere cosa fare".