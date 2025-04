Milano, Messina: "Abbiamo deluso tifosi e proprietà, prepariamoci per i playoff"

Il coach dell'Olimpia, presentando l'ultima di Eurolega con il Baskonia, ha fatto il punto sul cammino europeo e sulla stagione, "Chiudiamo un’edizione di EuroLeague molto difficile in cui abbiamo avuto la squadra al completo solo due volte. È stata un’EuroLeague in cui abbiamo vinto partite importanti, giocando bene, e altre partite importanti le abbiamo perse. Le ultime sconfitte ci hanno impedito di accedere alla post-season. Siamo consapevoli di aver deluso i nostri tifosi, la nostra proprietà, ma soprattutto – credetemi – abbiamo deluso noi stessi. La squadra continuerà a lavorare duramente per prepararsi al meglio per i playoff del campionato italiano, recuperando fiducia e soprattutto i giocatori assenti. Contro Baskonia, davanti al nostro pubblico, intendiamo comunque chiudere la stagione con una prestazione positiva".