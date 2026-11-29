Il quarto posto in classifica in LBA con 6 vittorie e 3 sconfitte sta rendendo soddisfatto coach Cotelli: "Il bilancio è estremamente positivo, per un club partito completamente da zero. L'organizzazione guidata da Matiasic, il grande lavoro di Francesco Carotti e di tutti quelli che lavorano in società, la costante presenza dello staff della comunicazione hanno migliorato tantissimo la situazione rispetto al primo giorno. Tante cose possono essere migliorate, ma il bicchiere è mezzo pieno, anche molto più di mezzo pieno, e i risultati sul campo danno solidità al progetto. Il quarto posto in classifica in campionato e le buone prove in EuroCup ci dicono che la squadra è molto buona, nonostante qualche infortunio".
"Obiettivo Final Eight? La Coppa Italia è più vicina, ma ancora non è stata conquistata, però è un primo, piccolo traguardo. Ad inizio stagione non abbiamo posto obiettivi, cerchiamo di migliorare ogni giorno e poi il campo parlerà per noi".
Nelle ultime sfide, il PalaEur ha saputo far sentire il suo calore alla squadra: "È stato emozionante giocare al PalaEur, impianto iconico e vederlo così pieno nelle prime due partite con Napoli e nel derby. Ringrazio il pubblico che è venuto a conoscere la squadra, contro Treviso nel secondo tempo si è percepita una grande spinta. La Nazionale è un altro piccolo passo nel provare a coinvolgere il pubblico di Roma. Non conoscevo il tessuto sociale della Capitale, ma aver giocato, e vinto, davanti anche al presidente Mattarella, fa bene alla città e a tutto il movimento. E' anche un piccolo orgoglio di Maxima perchè c'è tanto merito di Paul Matiasic nell'aver "riaperto" il PalaEur".