Nelle ultime sfide, il PalaEur ha saputo far sentire il suo calore alla squadra: "È stato emozionante giocare al PalaEur, impianto iconico e vederlo così pieno nelle prime due partite con Napoli e nel derby. Ringrazio il pubblico che è venuto a conoscere la squadra, contro Treviso nel secondo tempo si è percepita una grande spinta. La Nazionale è un altro piccolo passo nel provare a coinvolgere il pubblico di Roma. Non conoscevo il tessuto sociale della Capitale, ma aver giocato, e vinto, davanti anche al presidente Mattarella, fa bene alla città e a tutto il movimento. E' anche un piccolo orgoglio di Maxima perchè c'è tanto merito di Paul Matiasic nell'aver "riaperto" il PalaEur".