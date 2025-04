Nico Mannion innamorato dell'Olimpia: "Milano è un club speciale"

Non era mai successo che Nico Mannion accumulasse 33 punti in 2 gare consecutive in LBA, dal suo arrivo all'EA7 Emporio Armani Milano, come nelle ultime vittorie biancorosse contro Cremona e Tortona. Quale miglior momento per fotografare le sensazioni della sua esperienza nel capoluogo lombardo, dopo le precedenti esperienze in Italia tra Virtus Bologna e Openjobmetis Varese, se non questo?