Basket, Serie A: Milano travolge Cremona 118-83 e ipoteca i play-off

Mette una seria ipoteca sui play-off Milano, che all’Unipol Forum travolge Cremona 118-83. Fin dal primo quarto l’Olimpia prova ad allungare con Brooks e Mannion, con i padroni di casa che arrivano alla prima pausa breve sul +9 (27-18). Nel secondo periodo gli uomini di Messina sembrano dare la spallata decisiva al match, ma verso la fine del primo tempo la Vanoli accorcia: Willis sale in cattedra e riporta gli ospiti sul -11 (54-43). Cremona apre bene dopo la pausa lunga con sei punti in rapida successione, ma lo show di Armoni Brooks non è ancora finito: un paio di triple pesanti e una schiacciata di prepotenza su Nikolic, per il nuovo allungo biancorosso. Gli uomini di Brotto non riescono più a rientrare, con i padroni di casa che invece dilagano. Tonut e Mannion sbagliano poco, con Bortolani ispirato dall’arco. Milano stravince e fa registrare la diciottesima vittoria, che avvicina sempre di più l’EA7 ai play-off. Sconfitta numero diciannove invece per Cremona, ancora poco al di sopra della zona retrocessione.



TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Vanoli Cremona 118-83

Parziali: 27-18, 54-43, 87-59.

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 21 (7/10, 2/3, 1/1 tl), Tonut 14 (2/4, 2/4, 4/4 tl), Brooks 29 (7/7, 5/8), LeDay 13 (4/5, 1/3, 2/2 tl), Diop 8 (4/4 da 2); Bortolani 16 (2/2, 4/6), Flaccadori 3 (1/1, 0/1, 1/2 tl), Ricci 3 (1/1, 0/4, 1/2 tl), Gillespie 5 (5/6 tl), Caruso, Garavaglia 2 (1/1, 0/2, 0/1 tl), Suigo 4 (2/3 da 2). All. Messina.

Vanoli Cremona: Willis 21 (1/3, 6/10, 1/1 tl), Davis 14 (3/5, 2/7, 2/4 tl), Nikolic 9 (1/4, 2/4, 1/2 tl), Burns 6 (0/2, 2/2), Owens 13 (4/5, 1/2, 2/2 tl); Lacey 2 (1/2, 0/1), Christon 5 (1/7, 1/2), Zampini 4 (2/3, 0/1), Omenaka 9 (2/2 da 2, 5/7 tl), De Martin. N.e. Fantoma, Ivanovskis. All. Brotto.