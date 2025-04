Non solo Armoni Brooks: di prestazioni notevoli per i giocatori dell'EA7 Emporio Armani Milano, nel 118-83 contro Cremona della serata del venerdì Santo, ce ne sono state parecchie. Una di queste è valsa il riconoscimento dei votanti dei canali ufficiali di LBA come Best Ita Fastweb del 27° turno: meglio addirittura di Leonardo Totè (Napolibasket) e Davide Alviti (Openjobmetis Varese), i 21 punti e 3 assist di Nico Mannion hanno raccolto la maggioranza delle preferenze.