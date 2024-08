LBA, il power ranking del campionato a un mese dal via

SERIE A

Lotta scudetto, obbligo playoff, lotta per un posto tra le prime 8, limbo della tranquillità e zona salvezza: le gerarchie, a 31 giorni dall'inizio

Anticipata dalla Frecciarossa Supercoppa, in programma una settimana prima alla Unipol Arena, il 29 settembre si alzerà il sipario sulla LBA 2024/25. Come stanno le squadre del massimo campionato, impegnate nei ritiri e nelle prime sgambate amichevoli? Abbiamo provato a dividere i 16 roster in 5 categorie, all'interno delle quali vigerà l'ordine alfabetico, in base ai teorici rapporti di forza ai nastri di partenza.

LOTTA SCUDETTO

EA7 Emporio Armani Milano - Manca all'appello ancora un esterno con punti nelle mani e capacità di gestire i ritmi offensivi, e non è detto che venga aggiunto prima della palla a due alzata a Trieste nell'ultimo fine settimana settembrino. Aver iniziato la preparazione senza elementi a roster con ritardi legati a questioni burocratiche o fisiche è una rarità, anche per una società che da anni ambisce a competere ai massimi livelli in Eurolega. L'ultimo MVP di Serie A in maglia Olimpia è Danilo Gallinari, stagione 2007/08: che sia arrivato il momento anche per una delle stelle di Messina di "sporcarsi le mani" in Italia al punto di ricevere il riconoscimento?

Virtus Segafredo Bologna - Se l'adattamento di tanti nuovi ingressi nel panorama di Eurolega potrebbe aumentare la forbice di posizionamento dei bianconeri (Morgan, Tucker, Visconti, Grazulis, Akele e Diouf saranno rookie nella massima competizione europea), il problema non dovrebbe in alcun modo porsi in LBA: anche se ciò che peserà nel giudizio della Virtus in ambito tricolore sarà definibile tra una decina di mesi, non ci sono motivi validi per credere che qualcuna che non sia chiami Olimpia Milano possa contendere alla Virtus il ruolo di favorita. Nel gioco delle rotazioni tra Eurolega e LBA, non è escluso che Matt Morgan e Rayjon Tucker siano tra i candidati al 2025 Dino Meneghin Trophy.

OBBLIGO PLAYOFF

Bertram Yachts Tortona - 7 conferme sono un unicum nell'intera Serie A: così tanti ritorni in Piemonte, legati alla permanenza pluriennale di coach De Raffaele, suggeriscono un Derthona con un livello minimo di rendimento tra i più alti d'Italia. Se il 2023/24 è iniziato così male a causa della disabitudine, della società e dell'ambiente ancor prima che del roster, al doppio impegno, è automatico pensare che le partite di BCL di questa stagione assorbiranno molte meno energie. Attenzione anche alle prestazioni individuali: vedere uno tra Kuhse, Vital e Gorham in lizza per un riconoscimento individuale al termine della stagione regolare non è utopia.

Trapani Shark - "La più forte squadra di A2 di tutti i tempi" ha calato gli assi estivi per diventare anche "la più forte neopromossa della storia". Per una squadra senza coppe, Galloway-Petrucelli-Pleiss basterebbero di per sé (al netto di infortuni gravi) a garantire una posizione tra le prime 8; saranno i picchi più estemporanei e imprevedibili, col talento di Notae e la presenza fisica di Yeboah, a determinare se il fattore campo al primo turno della postseason sarà appannaggio del PalaShark. Per lo Scudetto, nonostante le dichiarazioni della presidenza, è ragionevole attendere almeno un'altra stagione.

Umana Reyer Venezia - Come l'anno scorso, nella stagione regolare il "solo" impegno settimanale in EuroCup potrebbe avvicinare gli orogranata a Milano e Virtus più di quanto i reali rapporti di forza suggerirebbero. Senza gli stessi picchi di atletismo garantiti da Tucker ma con una stazza ancor più diffusa, la Reyer di Spahija ha tutto per giocarsi le proprie carte nei playoff di EuroCup senza intaccare lo status nel campionato italiano. Per capitan Tessitori e soci, la "vera" Serie A inizierà a maggio inoltrato.

LOTTA PER UN POSTO TRA LE PRIME 8

Dolomiti Energia Trentino - In rapporto alla possibilità di investimento e al talento grezzo dei singoli elementi, forse la squadra meglio assemblata dell'intera LBA. Tanto atletismo in ogni posizione (Ellis-Cale-Niang-Lamb-Mawugbe/Bayehe è un potenziale quintetto con fisicità di livello superiore), talenti a cui dare opportunità tra LBA ed EuroCup di avere alti e bassi (occhio, a proposito, al minutaggio in Europa di Denis Badalau, non ancora "italiano" secondo le liste di LBA) e la giusta esperienza in ruoli chiave del roster (Forray, Pecchia e Žukauskas). Se è lo stesso coach Galbiati a volere "fare qualcosa di più in Italia e anche in Europa", chi siamo noi per togliere l'Aquila dalla corsa playoff?

Germani Brescia - Capitan Della Valle, Burnell con ancora margini di sviluppo e la classe di Bilan sono fondamenta considerevoli, anche per una Leonessa che ha reciso nettamente il legame con la precedente gestione. Ora starà a coach Poeta mettere a sistema un roster con tanta esperienza ad altissimi livelli (Ndour), alta e media LBA (Dowe, Rivers e Ferrero) e cavalli di ritorno con grandi motivazioni (Mobio): il sistema non dovrebbe essere improntato su ritmi altissimi e gioco percentuale, ma le vecchie volpi bresciane potrebbero giocare uno scherzetto a molte.

GeVi Napoli - Pistoia, Trieste, Sassari, Cremona: prima della trasferta a Milano della 5° giornata, il calendario della squadra di Milicic offre l'opportunità di replicare l'impatto di Napoli con la LBA avuto lo scorso anno. Una profondità di rosa maggiore rispetto alla passata stagione e un talento più distribuito potrebbero regalare ai partenopei una seconda parte di campionato meno in calando di quella del 2023/24. L'elefante nella stanza, però, è chiaramente la tenuta atletica di Kevin Pangos: di quanto tempo avrà bisogno il play canadese per tornare ai suoi livelli? Dalla risposta dipenderà la durata della stagione napoletana.

Nutribullet Treviso Basket - Solo Tortona ha confermato più elementi di rotazione della Nutribullet: se diverse squadre in questa fascia hanno un amalgama da creare, la squadra di Vitucci ha un punto di partenza sicuramente più alto. Sui margini di miglioramento peserà molto lo sviluppo tecnico di Paulicap, unico centro "vero" dei biancazzurri, e le condizioni fisiche di JP Macura: se entrambi i punti di domanda dovessero trovare risposte positive nel breve periodo, allora il Palaverde potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per spingere Treviso alla prima postseason dal 2021.

Pallacanestro Trieste - Il resto del panorama di LBA la riconosce come una neopromossa sui generis, per certezze tecniche maturate con la promozione sotto coach Christian e il potenziale d'investimento garantito dalla nuova presidenza nelle mani del GM Michael Arcieri. Molti degli ingredienti hanno fatto le fortune della cucina dell'Openjobmetis Varese 2022/23, in quel caso fu 4° posizione a parimerito (sul campo) nonostante le previsioni parlassero di un roster assemblato per salvarsi e poi sognare: se Valentine dovesse mantenersi su standard atletici diversi rispetto a quelli fatti intravedere all'Olimpia nello scorso finale di stagione, il posizionamento finale potrebbe non essere troppo distante...

UNAHOTELS Reggio Emilia - Per molte società, le partenze estive di Galloway, Black e Weber avrebbero ridimensionato le aspettative. Il lavoro del GM Coldebella e la struttura solida implementata da coach Priftis nella passata stagione suggeriscono però il contrario: il roster è sulla carta ancora più profondo e affidabile in tutti i ruoli (Gallo come terzo playmaker è un lusso), la panchina made in Italy garantisce respiro e durezza contro tutte le second unit di LBA. Non è nella categoria superiore perché, a differenza della passata stagione, il PalaBigi ospiterà anche le sfide infrasettimanali di BCL: come i reggiani gestiranno il doppio impegno?

LIMBO DELLA TRANQUILLITÀ

Banco di Sardegna Sassari - Non sarà la squadra più spettacolare o quella coi giocatori dal talento per vincere da soli troppe partite, ma la Sassari costruita per coach Markovic sarà una di quelle più difficili da battere per tutte, candidate allo scudetto comprese - soprattutto se affrontate al PalaSerradimigni dopo un impegno in Eurolega. Il punto di domanda principale non è sulla versatilità difensiva e sulla distribuzione dei possessi offensivi(attenzione all'impatto sulle due metà campo di Brian Fobbs): dovendo avere un picco di forma molto presto, in concomitanza coi preliminari di Antalya per accedere alla prossima BCL, la tenuta della Dinamo nel corso di una stagione così lunga avrà dei cali a cui sarà difficile rispondere con un aumento dell'efficienza.

Openjobmetis Varese - Con una rotazione del reparto lunghi, se non completa come altre, almeno già definita in tutti i suoi elementi, la Varese di coach Mandole sarebbe da includere nel lotto precedente. Con un "buco" così grande, più per le incognite tecniche e in termini di affidabilità nel lungo periodo, i biancorossi rischiano di pagare un gap fisico ancor più pronunciato rispetto alle annate con Brase e Bialaszewski. Il talento sugli esterni è variegato e abbondante, le bocche da fuoco da armare sul perimetro pure, ma al 29 agosto Masnago è a un centro dal lottare per un posto al Sole.

LOTTA SALVEZZA

Estra Pistoia - I toscani sono forse la squadra con maggiori incognite ai nastri di partenza. Nuova proprietà, nuovo coach, roster stravolto a eccezione di capitan Della Rosa e Saccaggi. Ipotizzare cosa aspettarsi dalla creatura di coach Calabria, a maggior ragione non avendo ancora accolto in ritiro Eric Paschall, è davvero complicato: certezza inscalfibile, però, sarà il sostegno del PalaCarrara, uno dei fortini più affascinanti di LBA.

Givova Scafati - Una sola conferma, quella del capitano Pinkins, e poi rivoluzione totale. A partire dallo staff tecnico, i campani vogliono mettersi alle spalle una stagione turbolenta e ripartire dal talento delle proprie guardie. A coach Nicola e al suo roster trovare gli equilibri nelle serate di appannamento di Gray e Mason, creando un sistema difensivo sostenibile attorno al totem Brimah.

Vanoli Basket Cremona - "Sarà un piacere dare battaglia a tutti": parola di coach Cavina, che sin da inizio estate sta rimarcando l'approccio mentale che i biancoazzurri dovranno mantenere dalla prima all'ultima sfida in LBA. Un roster più atletico e l'ulteriore crescita di Eboua potrebbero regalare alla Vanoli la seconda salvezza consecutiva: la sfida casalinga con Pistoia alla 3° potrebbe già indirizzare la stagione dei lombardi. Le carrellate di highlights di Owens saranno una piacevole abitudine delle mattine di inizio settimana di tutti gli appassionati di LBA.