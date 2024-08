Kabengele e una Venezia migliore: "Più alti, atletici e grandi"

BASKET

Il centro della Reyer, nipote di Dikembe Mutombo, approccia così la seconda stagione in laguna: "La nostra difesa? Mi entusiasma"

© IPA Nella scorsa annata, Mfiondu Kabengele aveva iniziato la sua carriera europea all'AEK Atene. Tempo 6 gare coi greci e la Reyer Venezia, per ovviare alla lacuna creatasi col mancato rispetto del contratto da parte di Caboclo, ha aggiunto al roster il centro canadese con origini congolesi. All'inizio del 2024/25, sul Corriere del Veneto, il nipote del secondo miglior stoppatore della storia NBA parla già da leader.

© Ufficio Stampa

LA FORMAZIONE DEL GRUPPO

"Abbiamo ricominciato molto bene in questi primi allenamenti. Insieme a coach e staff stiamo iniziando a sviluppare il nostro programma, inserendo i nuovi e mettendo tanta energia in campo. Abbiamo già un ottimo livello di chimica di squadra fuori dal campo. Andiamo molto d'accordo e c'è già fiducia. Ci conoscevamo tutti più o meno, quasi tutti si erano già affrontati".

PRIMI GIORNI DI LAVORO

"In questi allenamenti c’è tanta parte atletica. Sono concentrato per farmi trovare pronto dando il massimo in campo senza soste. Cerco inoltre di parlare tanto con i compagni ed essere positivo, perché credo che la positività sia contagiosa. Ora lavoriamo sodo in palestra, tra poco iniziano anche le amichevoli. Ma la vera chimica si formerà quando inizieremo ad affrontare squadre, in particolare quelle più forti nelle partite più dure. Sarà nei momenti difficili che dovremo fare il salto di qualità".

© IPA

CARATTERISTICHE DI SQUADRA

"Dal punto di vista di caratteristiche di squadra siamo forti, rispetto all'anno scorso siamo più alti, più atletici, più grandi. Mi piace tanto la struttura della squadra, specialmente in chiave difensiva. Si vede già la nostra predisposizione a difendere forte e aiutarci, è una cosa che mi entusiasma. Sono davvero felice della taglia della nostra squadra".