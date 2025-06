È quanto emerge dalle fonti consultate da EuroHoops: la sconfitta in gara-5 nella semifinale dei playoff del campionato turco col Besiktas è stata l'ultima panchina di Luca Banchi come head coach dei biancoblu. Al suo posto, a meno di sconvoglimenti, dal training camp 2025/26 ci sarà Igor Kokoskov: per il serbo, ex capo allenatore del Fenerbahce, contratto triennale. Per l'ex Olimpia e Virtus, il futuro immediato dice Eurobasket2025 alla guida della Lettonia.