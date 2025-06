Bologna, Ivanovic: "Grazie alla difesa abbiamo vinto la partita"

Le parole di Dusko Ivanovic dopo Gara 2 tra Bologna e Brescia: "Penso che in questa partita entrambe hanno iniziato molto bene in attacco. Dopo la nostra difesa è stata molto migliore, grazie alla nostra difesa abbiamo vinto la partita. In attacco abbiamo avuto molta pazienza in attacco, qualche giocatore hanno messo triple importanti. E anche i rimbalzi offensivi sono stati molto importanti per la nostra vittoria. Brescia è una delle migliori squadre offensivamente in attacco. Hanno tanto talento, eccellenti tiratori. Ivanovic e Della Valle giocano bene in pick and roll, Bilan gioca come un grande play nel condividere la palla, è difficile limitarli. Se non giochi una buona difesa contro di loro è difficile vincere. La difesa è la chiave per fermarli".