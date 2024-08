Nutribullet, doppio capitano: fascia a Harrison e Mascolo

BASKET

Treviso ha scelto l'americano e l'ex play della Virtus Bologna: il loro feeling nato ai tempi di Brindisi sarà molto importante per il club

© Ufficio Stampa Saranno D’Angelo Harrison e Bruno Mascolo i co-capitani della Nutribullet Treviso per la stagione 2024/25. Se per D’Angelo si tratta di una conferma al secondo anno di Treviso Basket dopo i 13.4 punti, 3.3 rimbalzi, 1.9 assist ed 1.4 recuperi di media, per Bruno un ritorno ai gradi di capitano già indossati nella stagione da protagonista a Brindisi agli ordini di coach Vitucci.

Bruno, primo anno a Treviso e subito l’investitura di co-capitano, te lo aspettavi?

“Sinceramente no, ho parlato qualche giorno fa con Frank e mi aveva anticipato il tutto. Sono molto contento, sono onorato di avere questa responsabilità e non vedo l’ora di iniziare e svolgere un ruolo importante per i miei compagni”.

D’Angelo, per te invece è la seconda stagione consecutiva a Treviso con questo ruolo.

“Prima di tutto voglio ringraziare coach Vitucci per la fiducia nei confronti miei e di Bruno per svolgere il ruolo di guida per i nostri compagni. Durante la stagione si affrontano momenti facili e difficili ma è necessario avere due figure di cui tutti possano fidarsi in qualsiasi momento, e penso che Bruno e io abbiamo le giuste caratteristiche per farlo”.

D’Angelo, hai parlato di caratteristiche, quali pensi siano quelle che rendono Bruno un capitano?

“Bruno è già stato il mio capitano (ai tempi di Brindisi, ndr), è un ragazzo carismatico che arriva da una stagione in un grande club, la sua esperienza potrà aiutare molto i giovani e chi magari non ha ancora giocato in Italia. Giocare con lui qui a Treviso è fantastico”.

Bruno, quali invece le caratteristiche di D’Angelo?

“Penso che anche voi conosciate la personalità di D’Angelo, è perfetto per questo ruolo. Fa sentire la sua voce quando serve, conosce bene l’ambiente e gran parte dei giocatori, è importante per noi avere un punto di riferimento come Dee”.