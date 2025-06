La Tribuna aggiorna i movimenti del reparto azzurro della futura rotazione della Nutribullet: sul piede di partenza dovrebbero esserci il cocapitano Bruno Mascolo (Napoli ha mostrato interesse), Mazzola (Avellino) e Mezzanotte; in entrata, oltre ai contatti già riportati nei giorni scorsi, si è aggiunta una forte accelerata per Federico Miaschi, reduce da una buona annata a Scafati nonostante la retrocessione della Givova in A2.