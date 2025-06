Brescia, Poeta: "Vogliamo tornare a Bologna"

Le parole di Peppe Poeta dopo Gara 2 tra Bologna e Brescia: "Peccato abbiamo perso un po' di ritmo con un paio di perse non forzate. Ma fa parte del gioco. Il termine commovente è importante, giocare contro una squadra con questa taglia fisica senza il nostro giocatore più impattante per difesa e rimbalzi, è dura. Non è un alibi, le assenze fanno parte del gioco. Ne ha la Virtus, ne abbiamo noi. Ma un po' pesa. Non vogliamo arrenderci, proveremo a tornare a Bologna in tutti i modi. Pensiamo una gara alla volta, ora a Gara 3 e a regalare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi perché vogliamo tornare a Bologna".