Basket, Nba: Indiana batte Okc e torna avanti nella serie

Il netto ko subito in gara 2 non influisce sulla testa di Indiana, che nel terzo match delle Nba Finals batte 116-107 Okc e si riprende il vantaggio della serie decisiva. Finisce 116-107 per i Pacers che, a questo punto, sognano un altro successo in casa per andare sul 3-1, risultato che solo una volta nella storia (con i Cavs di LeBron nel 2016) è stato ribaltato. Una vittoria che matura nell'ultimo quarto al termine di una sfida con tanti parziali: dal +8 in favore dei Thunder dopo 12 minuti (32-24) al 40-28 per i migliori a Est nel secondo. Così, a metà gara, siamo sul 64-60 per Indiana. A 12 minuti dalla fine, però, in vantaggio ci vanno Gilgeous-Alexander e compagni, che con il 29-20 del terzo periodo arrivano a 12 minuti dalla sirena sul +5 (89-84).



Proprio quando la palla pesa di più, però, vengono fuori le qualità dei singoli di Indiana. Di un Tyrese Haliburton che chiude con 22 punti, 11 assist e 9 rimbalzi andando a un passo dalla tripla doppia, del miglior giocatore a Est Pascal Siakam che ne mette a referto 21, ma soprattutto di Bennedict Mathurin, che dalla panchina firma un incredibile 9/12 dal campo (e 7/8 dall'arco) chiudendo a quota 27 in 22 minuti dalla panchina. Sono proprio il camerunese e il canadese a trovare gli ultimi canestri della sicurezza: è 2-1 per i Pacers. I Thunder perdono nonostante i 26 punti di Jalen Williams, i 24 di Gilgeous-Alexander e i 20 di Holmgren e adesso non hanno scelta: devono ribaltare il fattore campo e vincere gara 4 per pareggiare la serie, o si ritroveranno sotto 3-1 e con le spalle al muro. Indiana, invece, è a due vittorie da uno storico titolo.