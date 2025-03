Kabengele, Venezia ha il suo Grande Gigante (poco) Gentile

Solamente un altro candidato all'MVP come Miro Bilan gli è superiore per rimbalzi (10.7 il croato, 9.7 il canadese) e valutazione (24.2 il centro di Brescia, 21.2 quello di Venezia). Dopo 22 turni, Kabengele è anche nella top 20 del campionato per punti realizzati (15.2, gli stessi di Mirotic e Pullen), stoppate (0.8, come Gillespie e Horton), falli subiti (4, bersagliato come Anthony Lamb e Markel Brown), plus/minus (+5.4, primo tra i giocatori attualemnte non in squadre che si giocherebbero i Playoff), percentuale da 2 punti (60.9%, 5° in LBA) e totale al tiro (65.3%, solamente Toté e Armoni Brooks sono più efficienti).