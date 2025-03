Venezia, il presidente Casarin: "Vogliamo i play-off, ci aspettano nove finali"

Dopo una prima parte costellata da infortuni, siete tornati in carreggiata: entrare nelle prime 8 è la discriminante per definire positiva la vostra stagione?

“È innegabile che la stagione non sia iniziata sotto le migliori fortune per via di vari infortuni che ci hanno un po’ afflitto. Abbiamo avuto la capacità di rimanere uniti e questa forza è data anche dalla società, dalla proprietà, dalla dirigenza, da tutto lo staff che è rimasto compatto. Ora stiamo recuperando il terreno perduto, siamo convinti di essere in corsa per aggiungere l'obiettivo dei play-off. Mancano nove partite, nove finali da disputare, vogliamo farci trovare pronti”.