Ennis&Kabengele, la coppia dei sogni che viene dal Canada

Nella vittoria al supplementare del PalaMangano, per Ennis 24 punti (7/11 dal campo, 10/12 ai liberi), 9 assist, 8 falli subiti e 33 di valutazione in 37': un'aggressività nell'attaccare il ferro con pochi precedenti in stagione, anche per via di un reparto lunghi campano (Pinkins, Sorokas, Jovanovic) certo non brillante per protezione dell'area, con cui ha causato grandi problemi alla difesa avversaria - da quando è in Italia, Ennis aveva subito solo in 4 occasioni più falli di quelli fischiati alla Givova, una delle quali ancora a Scafati nel dicembre 2023. Non una novità, per l'MVP della Coppa Italia 2024, come la capacità di mettere in ritmo i compagni: dall'ottobre 2023 a Napoli, quella di Scafati è la 10ª partita di Serie A con almeno 9 assist distribuiti: se l'anno scorso i destinatari erano Markel Brown e Zubcic, uno dei preferiti di quest'anno sta diventando Kabengele.