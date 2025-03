Cremona, Brotto: "Volevamo essere più dinamici, c'è amarezza"

A pochi minuti dall'87-70 incassato a Venezia, Pierluigi Brotto (coach Vanoli Cremona) ha commentato così la prestazione dei suoi: "Venezia è una squadra importante, con doti fisiche difficili da contrastare. Nel primo tempo potevamo essere più attaccati, abbiamo concesso 3 canestri da tap-in e 2 tiri da 3 che potevamo contestare meglio. Nel primo tempo non ero deluso: vedendo la loro partenza forte, essere sotto di 10 con questi episodi mi faceva pensare che potessimo giocarci la partita in un’altra maniera. Nel secondo tempo l’obiettivo era rimanere a contatto, ma quando la Reyer ha accelerato a rimbalzo e con la sua fisicità ci ha tolto le speranze di potercela giocare. Siamo riusciti a combattere e portare a casa una sconfitta più dignitosa, ma loro hanno fatto vedere gap importante stasera. Da parte nostra avevamo preparato una partita diversa: volevamo essere più dinamici e mettere più in difficoltà con movimento di palla e di uomini. C’è amarezza per noi, ci aspettavamo di fare una partita un po’ diversa".