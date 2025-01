Punti, assist, leadership: Tyler Ennis è il faro di Venezia

Come già nella finale della Frecciarossa Final Eight 2024, l'ex Napoli è uno dei pochissimi in Italia che non subisce la cura difensiva di corpi da Eurolega: Bolmaro, Flaccadori, Shields e Tonut si sono alternati sul numero 11, finendo nella sua rete di correzioni di angoli e distanze per concludere o servire i tiratori liberi. In una serata con anche maggiori iniziative oltre l'arco dei 3 punti - le 4 contro l'Olimpia sono il record per triple realizzate in maglia Reyer -, da sottolineare è anche la consapevolezza di dover lasciare che siano altri a condurre l’attacco: Venezia paga in lucidità, ma è il prezzo da pagare per tenere Ennis sul parquet per così tanti minuti (vedi la compresenza con Lobito Fernandez, con l’impiego di entrambi sia da play che da guardia).