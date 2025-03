Ennis: "Per Venezia pronto a tutto. Playoff? Ogni gara conta"

11 vittorie nelle ultime 16 gare contando tutte le competizioni e una classifica che è tornata a sorridere, con l'ultimo posto per i playoff a soli due punti. Se nella stagione dell'Umana Reyer Venezia è tornato il sereno è anche per merito di Tyler Ennis, che sta vivendo forse una delle sue migliori stagioni in carriera. Ai nostri microfoni il canadese ha parlato del suo apporto in questa squadra: "Essere un playmaker ti impone di comunicare, di trascinare i ragazzi, di assicurarti cosa il coach voglia vedere in campo, di quale sia il prodotto sul parquet. Qualsiasi cosa il mio team abbia bisogno, che servano punti o creare gioco, lo farò. Devo solo leggere il match. In tante gare quest’anno ho cercato di segnare tanti punti e mi piace, ma sono un playmaker e faccio ciò che è necessario per la squadra".