Serie A: Trento domina Pistoia e riaggancia la vetta, ok Reggio Emilia

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ESTRA PISTOIA 87-64

Trento e Pistoia si affrontano a Il T Quotidiano Arena, palazzetto in cui sono i padroni di casa a condurre nel risultato nella fase iniziale: la Dolomiti fatica però a imporre il proprio ritmo e, infatti, l’Estra non permette alcun allungo alla formazione di Galbiati. L’intera frazione si gioca quindi sul filo dell’equilibrio, con Trento che riesce a prendersi il minimo vantaggio di un punto dopo i primi dieci minuti di gara. Il secondo quarto inizia infatti sul 21-20 per i trentini, che riescono poi a trovare la prima fuga della propria partita: la Dolomiti si spinge sul +13 e arriva poi alla pausa lunga sul 45-34 a proprio favore. Nel secondo tempo Trento riparte da dove aveva finito e allunga sul +25, segnando il doppio dei punti messi a referto da Pistoia in tutto il terzo quarto. A dieci minuti dal termine la Dolomiti conduce quindi 71-47, risultato che poi muta nell’87-64 finale: l’ultimo quarto di gara è infatti solo una formalità per i padroni di casa. Trento torna così alla vittoria in campionato e si porta a quota 32 punti. A 10 resta invece Pistoia, dal lato opposto della classifica.



IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ESTRA PISTOIA 87-64 (21-20, 45-34, 71-47)

Dolomiti Energia Trentino – Ellis 10 (4/6, 0/2, 2/2 tl), Cale 13 (2/8, 3/7 da 3), Pecchia 6 (2/2, 0/1, 2/2 tl), Lamb 5 (1/1, 1/6, 0/2 tl), Mawugbe 6 (3/3 da 2); Zukauskas 9 (1/1, 1/7, 4/4 tl), Ford 25 (6/9, 4/7, 1/1 tl), Forray 5 (1/1, 1/3 da 3), Niang 8 (4/6 da 2), Dorigotti. N.e.: Bayehe. All.: Galbiati

Estra Pistoia – Kemp 12 (5/15 da 2, 2/4 tl), Forrest 17 (3/4, 3/7, 2/2 tl), Ceron 4 (1/3, 0/2, 2/2 tl), Cooke 1 (0/4 da 2, 1/2 tl), Saccaggi 7 (2/6, 1/3 da 3); Paschall 16 (5/10, 0/1, 6/10 tl), Benetti 6 (2/4 da 2, 2/2 tl), Della Rosa 1 (0/2 da 3, 1/2 tl), Boglio (0/1 da 2). N.e.: Agostini. All.: Okorn



OPENJOBMETIS VARESE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 63-78

L’Itelyum Arena ospita il match tra Varese e Reggio Emilia, con gli ospiti a prendere subito in mano le redini dell’incontro nel corso del quarto d’apertura. Dopo una fase iniziale d’equilibrio, l’UNAHOTELS inizia infatti a far valere il proprio basket nella seconda metà della frazione inaugurale, chiudendola con un vantaggio di 20-14. Nel secondo quarto la squadra di Priftis continua a premere sull’acceleratore e scappa subito sul +12, ma Varese trova la forza per non uscire dalla partita e tornare anche a -4: all’intervallo il risultato recita 33-29 Reggio Emilia. L’energia mostrata dall’Openjobmetis alla fine del primo tempo sembra essere rimasta però negli spogliatoi e, infatti, l’UNAHOTELS apre la ripresa con un parziale che le permette di allungare sul +11. Varese accenna un’altra reazione, ma Reggio amministra e si presenta al quarto conclusivo avanti 53-45. I lombardi si sciolgono quindi definitivamente nel momento decisivo: Reggio Emilia timbra un parziale devastante di 14-0 e indirizza la gara. Gli emiliani vincono 78-63 e salgono a 28 punti. Non si arresta invece l’emorragia di sconfitte per Varese: sedicesimo k.o. per l’Openjobmetis, ferma a 12 punti.



IL TABELLINO

OPENJOBMETIS VARESE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 63-78 (14-20, 29-33, 45-53)

Openjobmetis Varese – Mitrou-Long 10 (4/9, 0/2, 2/2 tl), Hands 23 (7/12, 1/5, 6/8 tl), Alviti 6 (0/1, 2/7 da 3), N’Guessan 0 (0/1 da 3), Akobundu-Ehiogu 6 (3/5 da 2); Librizzi 1 (0/2, 0/2, 1/3 tl), Bradford 7 (1/4, 1/6, 2/2 tl), Tyus 4 (2/3 da 2), Virginio 6 (2/3 da 3), Fall. N.e.: Gray, Acciari. All.: Kastritis

UNAHOTELS Reggio Emilia – Barford 17 (4/4, 3/8 da 3), Winston 17 (4/7, 0/1, 9/10 tl), Faye 11 (5/7 da 2, 1/2 tl), Grant 2 (1/3, 0/1 da 3), Cheatham 10 (3/7, 1/7, 1/2 tl); Faried 4 (2/4 da 2), Smith 15 (2/3, 3/5, 2/2 tl), Uglietti 2 (1/1, 0/4 da 3), Vitali (0/1, 0/1 da 3), Chillo (0/1 da 3), Gallo (0/1 da 3), Fainke. All.: Priftis