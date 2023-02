Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia batte l'Ucraina e la elimina

© twitter

L'Italbasket di Pozzecco batte l'Ucraina per 85-75, sul parquet del Modigliani Forum di Livorno, e lancia un messaggio chiaro e inequivocabile alla Spagna che, a sua volta, aveva sconfitto la Nazionale islandese. Gli azzurri, grazie al successo di questa sera in terra toscana, sono rimasti in vetta al Gruppo L di qualificazione per i Mondiali. Un buon viatico in vista dei prossimi impegni. La sconfitta, di contro, estromette gli ucraini dalla lotta per il terzo e ultimo posto utile per accedere alla fase finale del torneo iridato che andrà in scena la prossima estate.