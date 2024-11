DAME SARR E ITALBASKET: "NON ME L'ASPETTAVO"

Sulle colonne di Tuttosport, Dame Sarr ha raccolto diversi pensieri riguardanti la sua prima stagione da professionista al Barcellona e le sensazioni alla vigilia del possibile esordio con l'Italbasket del CT Pozzecco (Italia-Islanda, stasera ore 20.30). Così il classe 2006 di Oderzo: "Sono davvero molto contento, è una grande opportunità per imparare, crescere. Sinceramente non me l'aspettavo. Ma Pozzecco mi ha chiamato e mi ha detto che mi avrebbe inserito nella lista. Già quello era un onore per me. Le cose stanno passando in fretta, ne sono impressionato, ma non mi cambiano. Resto sempre me stesso, con i piedi per terra. Eurolega? Un torneo di alto livello, fatto per giocatori esperti e di grande talento. Io poco a poco sto cercando di imparare e di trovare il mio ruolo".