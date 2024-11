Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 azzurri per il match di domani sera a Reggio Emilia contro l'Islanda: non faranno parte del roster Davide Alviti e Luca Severini. Scenderanno in campo Marco Spissu, Dame Sarr (all’esordio assoluto in Nazionale A), il capitano Nicolò Melli, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Grant Basile, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Michele Vitali, Riccardo Rossato e Nicola Akele.