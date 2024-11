CREMONA, POSER: "LA NAZIONALE È STATA UN'ESPERIENZA SUPER"

Intervistato da Fabrizio Barbieri su “La Provincia”, Federico Poser ha raccontato della sua esperienza anche in campo del match in azzurro contro l’Islanda: “È stata una bella esperienza, già la scorsa estate avevo partecipato a una parte di raduno prima del preolimpico e ho avuto modo di conoscere buona parte del gruppo e dello staff. È stata un'esperienza super. È qualcosa che sogni fin da piccolo indossare la maglia della nazionale. Di fatto un sogno che si avvera. Sono grato al Poz e allo staff per aver creduto in me e avermi chiamato. Subito quattro punti? Mi sembrava di essere tornato a quando sei giovane e nel momento in cui vieni gettato in campo tutti provano a farti segnare. Sapevo che mi avrebbero cercato da sotto. Sono andato in post e mi sembrava di vivere la mia prima volta. Mi è arrivata la palla, ho messo il canestro e subito dopo i due liberi. Top”.