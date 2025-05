Hackett, una notte alla Danilovic per trascinare la Virtus

Alla sirena finale, il tabellino del play di Forlimpopoli recita 21 punti (4/5 da 2, 3/4 da 3, 4/4 ai liberi) e 2 assist in 22'. Piedi per terra da 3 punti, battezzato dalla difesa veneta; bruciando dal palleggio Wiltjer, le poche volte che la Reyer sceglieva di cambiare sui blocchi; trovando in Tyler Ennis un fiero avversario a livello di leadership offensiva ma un ostacolo troppo morbido se si trattava di disturbargli la creazione in post basso. Almeno per una notte, è cosa ha fatto Hackett in attacco uno dei motivi per cui Bologna giocherà gara-1 di semifinale contro l'Olimpia (sabato 31 maggio, ore 19) e non cosa ha coperto in difesa, marchio di fabbrica dell'intera carriera dell'ex Siena.